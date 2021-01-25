العثور على فتاة تحت تأثير المخدر في شارع بدمياط .. والأمن يتدخل

عثر أهالي قرية السلام التابعة لمركز الزرقا بدمياط، على جثمان فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، ملقاة في الشارع تحت تأثير المخدر وبها آثار جروح بجسدها.تجمهر الأهالي وتم نقل الفتاة إلى مستشفى الزرقا المركزى، وإبلاغ قوات الشرطة، وحضرت قوة أمنية على الفور.وتبين من الفحص والتحريات الأولية، أن الفتاة من مدينة المنصورة، وتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة للتحقيق فيها وكشف ملابسات الواقعة..