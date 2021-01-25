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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تستغل الإسلاموفوبيا للضغط على أوروبا

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:04 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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قال موقع "أحوال" التركي إن الحكومة التركية تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تستغل كل حدث عنصري ضد الجاليات المسلمة في أوروبا كورقة سياسية تستعملها كلما اقتضت الحاجة، حيث تستغل تركيا انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا في إطار سياستها مع أوروبا والتي عرفت توترا رغم محاولات التقارب الاخيرة.

أدان رئيس الشؤون الدينية في تركيا، علي أرباش، الاعتداء على "مسجد أبينرا" التابع لوقف الديانة التركي في الدنمارك، وقال: إن تركيا تنتظر وضع حد لأنشطة الجماعات العنصرية ذات العقلية المعادية للإسلام والتي تزداد يومًا عن يوم في الغرب.

وتابع الموقع التركي: رغم التنديد التركي بالهجمات التي تستهدف مساجد المسلمين لكن الحكومة التركية تتحمل تبعات ما يتعرض له المسلمون من تصاعد مشاعر الكراهية تجاههم في السنوات الماضية، حيث أن لتركيا دور كبير في دعم تنظيمات الإسلام السياسي المختلفة، لاسيما بتوفيرها الغطاء المناسب للتنظيمات المتشددة على غرار تنظيم الإخوان.

كما أن دعم انقرة تيارات الإسلام السياسي جعل الفكر الديني المتطرف ينفذ الى شباب الجاليات المسلمة في أوروبا، ومن ثم خلق حاجز بين الشباب المسلمة وبقية المجتمعات، كما ان الهجمات الإرهابية في أوروبا يقوم بها شباب مسلمون استقطبوا من التيارات الجهادية بعد تغلغل الفكر المتطرف داخل عقولهم وصعود اليمين المتطرف.

يذكر أن فرنسا أصدرت مؤخرا ميثاق الأئمة الذي يهدف إلى مكافحة الانعزالية والانفصالية ودعم قيم الجمهورية بين الشباب الفرنسي المسلمن ووقف استجلاب الأئمة من الخارج خاصة من تركيا.

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