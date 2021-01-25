ضبط 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة بدمياط

تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، لمراجعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالمحال التجارية والمقاهي والمطاعم والأنشطة المختلفة.أسفرت الحملة عن ضبط عدد 11 مخالفة عدم ارتداء الكمامات داخل الأماكن المغلقة والمقاهى والمحال العامة.وتم تحرير محاضر فورية بالتصالح بتوقيع غرامات فورية 50ج لعدم ارتداء الكمامة بقيمة الحد الأدنى للغرامة المقررة وقد جاءت الحملة بتنفيذ قسم الإشغالات برئاسة نهاد العدوى وقسم رخص الأنشطة والمحلات برئاسة أحمد قامش.