دهس عامل بسيارته في الإسكندرية.. وتجديد حبسه 15 يوما

قررت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالقتل الخطأ "دهس عامل" بسيارته بمنطقة العجمي غرب المدينة، وتسبب في وفاته بعد نقله إلى المستشفى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بانتشار فيديو يكشف دهس سيارة ميكروباص صغير الحجم لمواطن أثناء سيره بدراجتهة بمنطقة العجمي.بالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه يدعى "حمدي.أ.ال" 46 سنة، عامل، وأن المتهم يدعى "عمر. م. س. م، 24 سنة"، سائق ميكروباص، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.