أوكرانيا تسجل 2516 إصابة جديدة بكورونا و63 وفاة

أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم الإثنين، تسجيل 2516 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و194 ألفا و328 حالة.وقال الوزير في صفحته على "فيسبوك"، وفق ما نقلته صحيفة كييف بوست الأوكرانية، إنه تم تسجيل 63 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 21924 حالة، فيما تماثل للشفاء 5783 شخصا لتبلغ حالات التعافى 953297 حالة.وسجلت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة حديثا خلال الـ24 ساعة الماضية تليها زابوروجيه ثم أوديسا.