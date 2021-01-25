ألمانيا ترفض منح امتيازات للسائحين الحاصلين على لقاح «كورونا»

تزايد الحديث بشأن توفير جوازات سفر وحزم للسفر، خاصة بالسائحين الذين حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة حملات التطعيم في دول العالم.إلا أن صناعة السياحة في ألمانيا ترفض بصورة قاطعة، منح أي امتيازات للسفر للسائحين الذين حصلوا على اللقاح.ويقول ميشائيل فرينتسل، رئيس الاتحاد الألماني لصناعة السياحة، في حديثه لوسائل إعلام ألمانية، إن «جعل السفر امتيازا للأشخاص الذين حصلوا على اللقاح بشكل عام، هو في رأينا، نهج سياسي خاطئ».أوضح في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية، أن «المرور الحر للسائحين الحاملين لجواز السفر الصحي الخاص بالأشخاص الذين حصلوا على اللقاح، قد يؤدي - في أسوأ الأحوال - إلى حظر سفر الأشخاص الذين لم يحصلوا عليه».كما أكد فرينتسل أن اللقاحات غير متاحة حاليا لجميع المواطنين، وبالتالي فسيكون من غير العدل منح امتيازات للنخبة التي حصلت على اللقاح.