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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سرق صاحب شركة استيراد في الإسكندرية.. والنيابة تحبسه 15 يوما

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:54 ص
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بسرقة صاحب شركة استيراد بالإكره وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من مالك مكتب إستيراد وتصدير، أنه أثناء قيادته سيارته الملاكى بدائرة القسم إستوقفه شخص مجهول وهدده بسلاح أبيض "مطواة" وإستولى منه على مبلغ مالى - حقيبة تحوى بعض الأوراق، وفر هاربا.

تم تشكيل فريق بحث وتوصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وألقي القبض عليه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بقيامه بالتخلص من الحقيبة الخاصة بالمجني عليه وما بداخلها من أوراق بإلقائها بأحد المجاري المائية وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وقرر بإنفاقه باقي المبلغ المالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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