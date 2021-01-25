بدء تطعيم العسكريين الروس في قاعدة حميميم بسوريا بـ«سبوتنيك V»

أعلن رئيس قسم الصحة في مجموعة القوات الروسية بسورية، فلاديمير رادتشينكو، بدء تطعيم العسكريين الروس الذين يؤدون الخدمة في قاعدة حميميم بسوريا، باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.وأضاف رادتشينكو: "تجري حملة التلقيح المخطط لها لكادر مجموعة القوات باستخدام اللقاح "سبوتنيك في"، وأضاف: "لقد وصلت كمية كافية من اللقاح، ويحصل العسكريون على اللقاح طوعا".وكان وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، قال الشهر الماضي، إن هناك 100 ألف جرعة إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، سيتم تسليمها للجيش الروسي بحلول نهاية عام 2020.