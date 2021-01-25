ناقلة نفط تخلق أزمة جديدة لإيران مع إندونيسيا

قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن بلاده طلبت من إندونيسيا تفاصيل عن احتجاز ناقلة ترفع علمها، وذلك بعد يوم من إعلان جاكرتا احتجاز ناقلتين ترفعان علمي إيران وبنما في المياه الإندونيسية.وقال خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي على الهواء: «طلبنا المزيد من التفاصيل في ضوء وجود تقارير مختلفة عن هذا الاحتجاز».واحتجز خفر السواحل الإندونيسي الناقلة «إم.تي هورس» التي ترفع علم إيران، والناقلة «إم.تي فريا»، التي ترفع علم بنما؛ للاشتباه في نقل النفط فيما بينهما على نحو غير مشروع في مياه إندونيسيا، أمس الأحد.