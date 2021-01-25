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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا تحذر من تداعيات كورونا والكوارث الطبيعية على نمو الاقتصاد

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:51 ص
إندونيسيا
إندونيسيا
وكالات
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قالت وزيرة مالية إندونيسيا سري مولياني أندراواتي إن بلادها تواجه مخاطر تهدد آفاق النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي، في ظل فرض المزيد من القيود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أندراواتي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أن الربع الأول من العام الحالي "صعب جدا... ونحن نأمل أن يكون فبراير ومارس المقبلين أفضل رغم أن يناير صعب للغاية بسبب كورونا والكوارث الطبيعية".

في الوقت نفسه، ترى وزيرة مالية إندونيسيا أنه مازال في الإمكان تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف للعام الحالي ككل، وهو 5% من إجمالي الناتج المحلي، في ظل "الأمل والتفاؤل" الذي يوفره برنامج التطعيم واسع النطاق ضد فيروس كورونا المستجد.

كان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يتوقع انتعاش الاقتصاد في أقرب وقت مع بداية هذا العام، واصفا عام 2021 بأنه العام الذي يمكن أن تشهد فيه البلاد تحولًا، بعد أن دخلت العام الماضي في أول ركود لها منذ عقدين، لكن ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا دفع الحكومة إلى تقييد حركة الناس في المراكز الاقتصادية الرئيسية في البلاد وهما جاوة وبالي.

من ناحيتها، قالت إندراواتي إن الحكومة اضطرت أيضًا إلى التعامل مع سلسلة من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات الأخيرة في كاليمانتان والزلازل في سولاويزي وثوران البراكين في جاوة، مضيفة أنه رغم ذلك مازالت تأثيرات هذه الكوارث على الميزانية تحت السيطرة.

وتعاني إندونيسيا من أكبر تفشي لفيروس كورونا المستجد في جنوب شرق آسيا ولا تزال تسجل أرقامًا قياسية مرتفعة كل بضعة أيام.

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