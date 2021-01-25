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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أوكسفام: جائحة كورونا تهدد بتفاقم التفاوت الاجتماعي عالميا

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:50 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
وكالات
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تهدد جائحة كورونا، بتفاقم التفاوت الاجتماعي في العديد من البلدان، حسبما أظهرت نتائج تقرير لمنظمة «أوكسفام» الإغاثية الدولية، والذي شمل آراء 295 عالما في الاقتصاد من 79 دولة.

وجاء في التقرير الذي نُشر اليوم الاثنين: "تكشف الجائحة بوضوح بالغ الأشكال المختلفة للقمع والتهميش التي يتعرض لها الناس بسبب جنسهم ونشاطهم الجنسي وعمرهم وإعاقتهم في إطار عنصري وطبقي".

ووفقا لمنظمة أوكسفام، يتوقع 87 في المئة من العلماء الذين شملهم الاستطلاع أن يرتفع التفاوت في الدخل في بلادهم إلى حد ما أو للغاية نتيجة الجائحة.

كما يتوقع أكثر من نصفهم أن تزداد عدم المساواة بين الجنسين إلى حد ما أو للغاية، بينما يعتقد أكثر من ثلثيهم أن عدم المساواة بين البيض والملونين سوف يزداد، وكتبت المنظمة: "من المثير للقلق بشكل خاص أن ثلثي الخبراء الاقتصاديين يعتقدون أن حكومتهم ليس لديها استراتيجية لمكافحة عدم المساواة".

وبحسب التقرير، فإن الأشخاص الذين يعانون من الفقر هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وغالبا ما يعيشون في أماكن ضيقة، وأحيانا بدون مياه أو مرافق صحية، ولا يستطيع الكثيرون، ولا سيما في القطاع غير الرسمي، العمل من المنزل. وفي العديد من البلدان، غالبا ما يعمل المهاجرون على وجه الخصوص في مجالات الضيافة والرعاية الصحية وغيرها من المجالات التي تزداد فيها احتمالية انتقال العدوى.

كما يعاني هؤلاء الأشخاص كثيرا من أمراض سابقة، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأعراض شديدة من كورونا.

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