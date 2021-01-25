«تجارية الإسكندرية» تناقش «تنفيذية قانون الإجراءات الضريبية الموحد»

ناقشت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادرة بقانون 206 لسنة 2020.حضر المناقشة أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية، وأحمد حسن، نائب أول رئيس الغرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة، أشرف أبو إسماعيل، والبديوي السيد، ومحمود مرعي، والسيد أبو قمصان، مستشار الغرفة، ومن مصلحة الضرائب المصرية كلًا من مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، وممدوح عمر، وجمال دياب، مقرر لجنة "الممول والضريبة"، ومجدي عبد العزيز، أمين عام لجنة "الممول الضريبة"، ووكيل وزارة المالية، وشيرين لطفي، رئيس قسم متابعة بالإدارة العامة للحاسب الآلي- إسكندرية أول.وتم مناقشة مواد اللائحة التنفيذية، وتحديد المواد التي عليها خلاف، والمقترحات الخاصة بالتعديل، والخروج بمجموعة من التوصيات اللازمة، لتقديمها إلى الجهات المعنية.