كاتب تركي: قوة رجال المافيا الأتراك تزداد مع ضعف الدولة

قال الصحفي التركي "نيكولاس مورغان" في مقاله عبر موقع "أحوال" التركي، إن ثقة وقوة رجال العصابات في تركيا تزداد مع ضعف الدولة التركية، حيث نشرت قناة "Yol TV" التركية مقطع فيديو تم تسجيله عبر "TikTok" لزعيم المافيا "ألاتين تشاكيجي" يستمتع بتناول وجبة في الهواء الطلق وهو محاط بحاشية كبيرة، وبعد الانتهاء من وجبته خرج محاطًا بقافلة من السيارات السوداء.وأضاف مورجان، أن تبجح تشاكيجي ونشره مقاطع له عبر وسائل التواصل، أمر يجسد الثقة التي شعرت بها شخصيات المافيا اليوم في تركيا."تشاكيجي"، أحد رجال العصابات من مدينة طرابزون في شمال غرب تركيا، يتمتع بمستوى عالٍ من الدعم من الطبقة السياسية لمآثره كقاتل حكومي في الثمانينيات، وتم القبض عليه لأمره بالقتل على مدار عدة عقود، وأُطلق سراحه العام الماضي كجزء من مشروع قانون العفو المثير للجدل عن السجناء الذي وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان، وبعد خروجه من السجن أصدر تهديدًا بالقتل ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليجدار أوغلو.وقال الدكتور يكتان تركيلماز، زميل باحث في منتدى الدراسات عبر الإقليمية في برلين، ألمانيا، إن المافيا في تركيا تشهد نموًا كبيرا في تركيا، حيث اكتسب رجال المافيا هذ القوة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، وهو صعود غير مسبوق لرجال المافيا.وأضاف: "قبل الانقلاب الفاشل كانت المافيا تعمل بشكل روتيني هدفًا لغارات وتحقيقات إنفاذ القانون، لكنهم شهدوا شيئًا من إعادة الاصطفاف بشكل أقرب لبعضهم البعض عندما بدأت الدولة التركية في ملاحقة مجموعة جديدة من الأعداء الداخليين، وبحسب ما ورد تم توظيف تشاكيجي نفسه من قبل منظمة المخابرات الوطنية لقتل أعضاء حزب العمال الكردستاني (PKK) والجيش السري الأرمني لتحرير أرمينيا (ASALA)، كما تم دفع العلاقة بين الحكومة والمافيا إلى دائرة الضوء بعد فضيحة سوسورلوك في عام 1997".