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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

187 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تايلاند

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:38 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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سجل مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في تايلاند، اليوم الإثنين، 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13 ألفًا و687 حالة.

وذكر المركز، في بيان نقلته صحيفة «بانكوك بوست» التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، أن البلاد سجلت حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 75 حالة.

وتضمنت الإصابات الجديدة 61 حالة محلية، و10 حالات من الوافدين الخاضعين للحجر الصحي، بينما تعافت حتى الآن، 10567 حالة من الفيروس.

كان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة، وقال: «لا نتوقع أن ينتهي التفشي اليوم أو غدًا»، مضيفا أنه يتوقع أن يهدأ الوضع في منتصف فبراير المقبل.

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