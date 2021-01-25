غدًا.. أسقف أسيوط يُلقي عظته الأسبوعية بكاتدرائية الملاك ميخائيل

يُلقي الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، مساء غدًا الثلاثاء، عظته الأسبوعية بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط.وتتخذ الكنيسة خلال العظة الأسبوعية كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد، وترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة.وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوي.واقتصر قداس عيد الغطاس البابا على الكهنة والمرتلين فقط.