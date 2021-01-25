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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة التركية تقلص الميزانيات المخصصة للبلديات

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:36 ص
تركيا
تركيا
أمينة ذكى
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ستشهد البلديات التركية مزيدًا من التخفيضات في تمويل الميزانية المخصص لإعادة هيكلة الديون والديون العامة، وفقًا لمرسوم حكومي نُشر في الجريدة الرسمية، ونقله موقع "أحوال" التركي.

وستخضع البلديات التي حصلت بالفعل على تخفيض بنسبة 40% في التمويل إلى 10% أخرى، في حين أن البلديات التي حصلت على تخفيضات بلغت 25% ستشهد خفضًا آخر بنسبة 25%، وفقًا للمرسوم الحكومي.

ويرى أحد المشرعين من حزب الشعب الجمهوري (CHP) المعارض الرئيسي في تركيا "سيت تورون"، أن هذه الخطوة جزء من جهد الحكومة "لمعاقبة البلديات"، التي حازت على تقدير المواطنين من خلال مساعيها للمساعدة.

ونقلت صحيفة بيرغون عن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري سيت تورون قوله: "يجب أن تشكرنا السلطة الحاكمة على خدماتنا لكنها تبحث بدلًا من ذلك عن طرق لخفض دخل البلدية".

وقال تورون، إن بلديات حزب الشعب الجمهوري كانت تقدم المساعدة، بما في ذلك المساعدات النقدية، وكذلك المساعدة في دفع الإيجار ودفع الفواتير للمواطنين، وتوسيع مواردها إلى أقصى حد ممكن، متهمة الحكومة بالتحيز في سياساتها.

وأضاف تورن: "لم تكن مثل هذه السياسات قادرة على ردع بلدياتنا حتى الآن، بغض النظر عما تفعله، سنستمر في الوقوف إلى جانب المواطنين".

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