شركات الجملة تنتهي من صرف «تموين يناير» للبقالين

انتهت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، من صرف السلع التموينية المدعمة لبقالى التموين ومنافذ الصرف بجداول منظمة، ضمن مقررات شهر يناير الجارى لصرفها لأصحاب البطاقات حتى نهاية الشهر.وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بمد مخازن شركات الجملة بكافة السلع الغذائية والتموينية، لتوفيرها للمواطنين بشكل مستمر، بجانب أيضا توفير منتجات الخضروات والفاكهة بمنافذ وفروع الشركات التابعة كما تستعد شركات بنجر السكر التابعة للوزارة لإنتاج السكر المحلى اعتبارا من الشهر المقبل لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.