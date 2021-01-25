«كورونا الإفريقية» توقف سفر النيوزيلنديين لأستراليا بدون الحجر الصحي

أوقفت الحكومة الأسترالية السفر بدون الخضوع للحجر الصحي للنيوزيلنديين الذين يصلون إلى أستراليا لمدة 72 ساعة، وسط مخاوف من تفشي سلالة من فيروس كورونا اكتشفت أولا في جنوب إفريقيا، في أنحاء نيوزيلندا.وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن امرأة نيوزيلندية مصابة بالسلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا زارت نحو 30 موقعا قبل اكتشاف إصابتها.وسوف يتعين على المسافرين القادمين من نيوزيلندا إلى أستراليا خلال الـ 72 ساعة القادمة الدخول في الحجر الصحي الإلزامي في فندق.وقال وزير الصحة الأسترالي جريج هانت: "سيتم القيام بذلك بدافع من الحذر الشديد بينما يتم التعرف على المزيد حول الحدث والحالة، التغييرات تدخل حيز التنفيذ، كما قلت، على الفور".وطلبت السلطات من أي شخص وصل إلى أستراليا من نيوزيلندا في 14 يناير أو بعده ذلك إجراء فحص كشف الإصابة بكورونا والعزل الذاتي إلى أن يحصل على نتيجة سلبية.