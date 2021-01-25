464 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية اليوم الاثنين 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة، من بينها 4 حالات وافدة.ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته الوزارة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز الـ 124 ألفا، تعافى منها أكثر من 115 ألف حالة، موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6 آلاف و349 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1148 حالة بعد تسجيل 6 حالات جديدة.