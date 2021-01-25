618 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو

سجلت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الإثنين، 618 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في العاصمة طوكيو بلغت 94 ألفًا و508 حالات، مشيرة إلى أن الحصيلة اليومية للإصابات في العاصمة طوكيو انخفضت لأقل من 700 حالة للمرة الأولى منذ 28 ديسمبر الماضي.