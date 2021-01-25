تقرير: فشل برنامج التطعيم ضد كورونا في تركيا يثير الإحباط

أثار برنامج التطعيم الخاص بلقاح كوورنا والذي بدأ في منتصف يناير فقط في تركيا حالة من الإحباط لدى الأتراك الذين يتساءلون عن سبب تخلف بلدهم عن الدول الأخرى في توزيع الجرعات على المواطنين، وفقا لموقع "أحوال" التركي.ويعد معدل التطعيم للفرد في تركيا أقل من نظيره في الغرب، حيث يبلغ 1.4 لكل 100 شخص من أصل 82 مليون نسمة، وفي الوقت نفسه، سجل إجمالي الوفيات في تركيا 24933 حالة وتجاوز عدد الحالات الايجابية 2 مليون.فيما قال هالوك أوزدالجا، العضو السابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن التطعيم بلقاح كورونا بات ضحية لسوء إدارة الحكومة.وقال أوزدالجا لموقع "أحوال تركية" في تدوينة صوتية حديثة: "لقد فشلت عملية التقليح في تركيا فشلًا ذريعًا ولا توجد جرعات كافية، ووقت التسليم لهذه الجرعات متأخر للغاية، ولديهم شركة واحدة فقط توفرها، الأمر الذي أثار العديد من المخاطر".وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قد قال سابقًا، إن 25 مليون جرعة من لقاح كورونا الذي تنتجه شركة فايزر ستصل إلى تركيا بحلول نهاية عام 2021، ولم يتم توقيع عقد التسليم إلا في شهر ديسمبر، وهو ما يعد أقل بكثير من الدول التي بدأت في تطعيم مواطنيها في ذلك الشهر.ووفقا لأوزدالجا، فإن تسليم لقاح فايزر سيكون على جرعتين، لذا فإن الكمية المشتراة لا تغطي سوى جزء صغير من السكان وستكون هناك حاجة إلى ما يصل إلى 160 مليون جرعة لمواجهة الوباء بشكل فعال.يأتي هذا فيما تجري مناقشات حول دخول لقاح تركي محلي في الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام للتخفيف من نقص الإمدادات، لكن أوزدالجا يعتقد أنه أمر صعبا للغاية.وأضاف، أن تطوير وإنتاج اللقاحات أمر مختلف، ومنذ بداية عام 2020، كان لابد من إنتاج لقاح ولم يتم ذلك، مضيفًا أنه إذا كانت هذه القدرة جاهزة لكانت تركيا تنتج بالفعل لقاحات أجنبية في الداخل.