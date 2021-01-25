رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التخطيط تبحث مع «امارتس للحلول الذكية» التعاون في التحول الرقمي

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:21 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
طباعة
استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور محمد النقبي، رئيس مجلس إدارة شركة "امارتس للحلول الذكية" الإماراتية، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة لبحث التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي.

في بداية الاجتماع تقدم الدكتور محمد النقبي بالتهنئة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على فوزها بلقب أفضل وزير عربي من جائزة التميز الحكومي العربي.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على متابعة العلاقة بين مصر والإمارات على كل الأصعدة والتي تنعكس في العلاقات القوية بين الشعبين والحكومتين، وكذلك التعاون الوثيق بين القطاع الخاص في البلدين.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الدولة المصرية على دعم تشجيع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي على المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والدخول في شراكات متعددة لدعم تنوع الاقتصاد.

واستعرض الدكتور محمد النقبي خلال اللقاء أهم مجالات عمل شركة "اعتماد" في مصر وعدد من البلاد العربية؛ وتطلع الشركة للتوسع في التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر.

وعقب الاجتماع اصطحب المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي ممثلي الشركة الإماراتية في جولة داخل المركز التكنولوجي المتنقل لخدمات المواطنين؛ كأحد نماذج مشروعات تطوير الخدمات التى تنفذها الحكومة المصرية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم فى بنى سويف

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

«التخطيط» تعد لانضمام مصر إلى البرنامج القُطري

الصور

image description

ضبط 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة بدمياط

image description

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

الجيش السوداني يقصف إثيوبيا ردًا على هجوم مماثل

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الأربعاء.. اليابان تجري محاكاة للتطعيم ضد كورونا

أوكسفام: جائحة كورونا تهدد بتفاقم التفاوت الاجتماعي عالميا

الظواهر المناخية تُودي بحياة ما يقرب من نصف مليون شخص في 20 عامًا

سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 25-1-2021

أيام زمان

كيف شاركت شادية بدلا من ليلى فوزى فى فيلم «على ضفاف النيل»؟

«إحنا مش رجالة».. أسرارانفعال صالح مرسى بعد قراءته «رأفت الهجان»

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

سيد الوكيل يكشف تفاصيل إطلاق موقع ذاكرة القصة المصرية

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «هاملت الجرافيك المصري» بجزويت القاهرة