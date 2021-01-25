«مستثمرو العاشر من رمضان» تتبرع بتجهيزات قسم شرطة ثالث ووحدة مرور المنطقة

هنأت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بقيادة الدكتور سمير عارف، الشعب المصرى وهيئة الشرطة المصرية بمناسبة الذكرى 69 للاحتفال بعيدها القومي.وقال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان ورئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس الأمناء، إن الشرطة المصرية هى صمام الأمان الداخلى لهذا الوطن وشعبه بفضل ما يقدمونه من أرواحهم للحفاظ على الأمن القومى وتحقيق الإستقرار والأمن للبلاد.وأكد الأمين العام للجمعية بأن هذه الذكرى تعد تخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.وأكد رضا بأن جمعية المستثمرين ساهمت فى تأسيس وفرش قسم ثالث العاشر من رمضان بكافة المحتويات والأعمال الإدارية بالإضافة إلى المساهمة فى توريد احتياجات وحدة المرور الجديدة بالعاشر من رمضان من أجهزة كمبيوتر والشاشات التليفزيونية والعلامات الإرشادية.ويخدم قسم الشرطة الجديد عدد سبعة عشر حيا يضمون عشرات المجاورات السكنية ذات الكثافة السكانية العالية بالعاشر من رمضان.ويقع قسم ثالث العاشر من رمضان على مساحة 10200 متر يشتمل على مبنى للقسم على مساحة 1050 متر و350 متر للمسجد ومبنى على مساحة450 متر للجنود ومبنى المطافى على مساحة 310 متر بالإضافة إلى مبنى للسجل المدنى على مساحة 340 متركما تقع وحدة المرور على مساحة 5.6 فدان وتشتمل على مقر لنيابة المرور ومقر للشهر العقارى ومقر لمدرسة تعليم القيادة.