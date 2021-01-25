رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فريق «رياضية الجامعة» أول في دوري المصالح الحكومية بالوادى الجديد

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:17 ص
فريق رياضية الجامعة
فريق رياضية الجامعة
محمد مهدي
طباعة
شهدت ملاعب الصالة المغطاة بمدينة الخارجة بالوادى الجديد المباراة النهائية فى ختام دورة اللجان الرياضية للمصالح الحكومية، والتى نظمتها مديرية الشباب والرياضة فى خماسيات كرة القدم والطائرة وتنس الطاولة.

وشهد المباراة النهائية وسط إجراءات احترازية ووقائية للوقاية من فيروس كورونا محمد محمود حسن، عميد كلية التربية الرياضية، الدكتور أحمد سيد حرباوىـ عميد كلية العلوم نائبا عن رئيس الجامعة، وبهاء أحمد شوقي، مدير عام الشباب والرياضية، وعدد من قيادات الجامعة والشباب والرياضة بالمحافظة وقيادات الفرق التى شاركت فى الدورة، فى ختام فعاليات دورى كرة القدم للجان الرياضية على مستوى المحافظة.

وقال أنور عباس، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الوادي الجديد، إن فريق اللجنة الرياضية بالجامعة كرة القدم فاز على فريق اللجنة الرياضية لديوان عام المحافظة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

موضوعات متعلقة

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

«التخطيط» تعد لانضمام مصر إلى البرنامج القُطري

«الصحة»: نستعد لاستقبال الدفعة الثانية من لقاح كورونا خلال أيام

وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

الصور

image description

ضبط 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة بدمياط

image description

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

الجيش السوداني يقصف إثيوبيا ردًا على هجوم مماثل

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الأربعاء.. اليابان تجري محاكاة للتطعيم ضد كورونا

أوكسفام: جائحة كورونا تهدد بتفاقم التفاوت الاجتماعي عالميا

الظواهر المناخية تُودي بحياة ما يقرب من نصف مليون شخص في 20 عامًا

سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 25-1-2021

أيام زمان

كيف شاركت شادية بدلا من ليلى فوزى فى فيلم «على ضفاف النيل»؟

«إحنا مش رجالة».. أسرارانفعال صالح مرسى بعد قراءته «رأفت الهجان»

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

سيد الوكيل يكشف تفاصيل إطلاق موقع ذاكرة القصة المصرية

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «هاملت الجرافيك المصري» بجزويت القاهرة