فريق «رياضية الجامعة» أول في دوري المصالح الحكومية بالوادى الجديد

شهدت ملاعب الصالة المغطاة بمدينة الخارجة بالوادى الجديد المباراة النهائية فى ختام دورة اللجان الرياضية للمصالح الحكومية، والتى نظمتها مديرية الشباب والرياضة فى خماسيات كرة القدم والطائرة وتنس الطاولة.وشهد المباراة النهائية وسط إجراءات احترازية ووقائية للوقاية من فيروس كورونا محمد محمود حسن، عميد كلية التربية الرياضية، الدكتور أحمد سيد حرباوىـ عميد كلية العلوم نائبا عن رئيس الجامعة، وبهاء أحمد شوقي، مدير عام الشباب والرياضية، وعدد من قيادات الجامعة والشباب والرياضة بالمحافظة وقيادات الفرق التى شاركت فى الدورة، فى ختام فعاليات دورى كرة القدم للجان الرياضية على مستوى المحافظة.وقال أنور عباس، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الوادي الجديد، إن فريق اللجنة الرياضية بالجامعة كرة القدم فاز على فريق اللجنة الرياضية لديوان عام المحافظة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.