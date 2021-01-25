بدء دورة جديدة للتحول الرقمي بجامعة الوادي الجديد

بدأت جامعة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، الدورة التدريبة الثانية للتحول الرقمي، والتي تعد متطلب أساسي من متطلبات ترقية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد ثابت عبد المنعم، مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وقال الدكتور محمد عبدالعظيم، مدير وحدة التدريب علي تكنولوجيا المعلومات، إن التدريب يتم عن بعد للالتزام بالاشتراطات التي وضعتها الجامعة للوقاية من فيرس كورونا المستجد.وأضاف «عبدالعظيم»، أن الدورة تشهد إقبالًا كثيفًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأن وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات تبذل قصارى جهدها؛ لكي يحقق التدريب الأهداف المرجوه منه، وتذليل أي عقبات قد تواجه المتدربين.