عالمة أوبئة تحذر من تناول هذه الأدوية قبل أخذ لقاح كورونا
الإثنين 25/يناير/2021 - 09:08 ص
هويدا سعيدطباعة
بدأت مصر، أمس الأحد، حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد، وستكون الطواقم الطبية أول المتلقين للقاح، وفي إطار ذلك، وفقا لموقع " medicalxpress"، يقدم مجموعة من النصائح عند تلقي لقاح كورونا.
- احذر هذه العقاقير قبل تناول اللقاح
وقالت إيما هودكروفت، عالمة الأوبئة بجامعة برن: " يجب عند تناول لقاح فيروس كورونا يجب أن تحذر بعض العقاقير، حيث اكتشف بحث جديد أن العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) قللت من الأجسام المضادة والاستجابات الالتهابية لعدوى SARS-CoV-2 في الفئران، نُشرت الدراسة هذا الأسبوع في مجلة Journal of Virology، وهي إحدى منشورات الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة.، حيث أن مضادات الالتهاب غير الستيرويدية هي أكثر الأدوية المضادة للالتهابات شيوعًا".
- اتبع هذه النصائح قبل تلقي اللقاح
هناك بعض الخطوات التي يمكن للجميع اتخاذها من شأنها أن تحدث فارقًا في فعالية اللقاح عند تلقيه.
- التخلص من الإجهاد والاكتئاب.
- النوم قبل وبعد تلقي اللقاح.
- القيام بالنشاط البدني.
- نظام غذائي صحي والاهتمام بصحة المناعة.
- هل تساقط الشعر بعد التعافي من كورونا يشكل خطرًا؟
تساقط الشعر لدى المرضى والذي سببه فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، هي ظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة وتحدث غالبا ما بعد مرور شهر ونصف الشهر أو شهرين من الإصابة بـ "كوفيد – 19" ولا تشكل خطورة على المرضى، إذ أنها مجرد رد فعل على فيروس كورونا، وبعد ذلكيعود كل شيء إلى طبيعته.
و كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قد قالت الأسبوع الماضي، إن مصر ستحصل على 40 مليون جرعة من خلال التحالف الدولي للقاحات "جافي" تكفي لتطعيم 20 مليونا أو 20% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة.
- احذر هذه العقاقير قبل تناول اللقاح
وقالت إيما هودكروفت، عالمة الأوبئة بجامعة برن: " يجب عند تناول لقاح فيروس كورونا يجب أن تحذر بعض العقاقير، حيث اكتشف بحث جديد أن العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) قللت من الأجسام المضادة والاستجابات الالتهابية لعدوى SARS-CoV-2 في الفئران، نُشرت الدراسة هذا الأسبوع في مجلة Journal of Virology، وهي إحدى منشورات الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة.، حيث أن مضادات الالتهاب غير الستيرويدية هي أكثر الأدوية المضادة للالتهابات شيوعًا".
- اتبع هذه النصائح قبل تلقي اللقاح
هناك بعض الخطوات التي يمكن للجميع اتخاذها من شأنها أن تحدث فارقًا في فعالية اللقاح عند تلقيه.
- التخلص من الإجهاد والاكتئاب.
- النوم قبل وبعد تلقي اللقاح.
- القيام بالنشاط البدني.
- نظام غذائي صحي والاهتمام بصحة المناعة.
- هل تساقط الشعر بعد التعافي من كورونا يشكل خطرًا؟
تساقط الشعر لدى المرضى والذي سببه فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، هي ظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة وتحدث غالبا ما بعد مرور شهر ونصف الشهر أو شهرين من الإصابة بـ "كوفيد – 19" ولا تشكل خطورة على المرضى، إذ أنها مجرد رد فعل على فيروس كورونا، وبعد ذلكيعود كل شيء إلى طبيعته.
و كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قد قالت الأسبوع الماضي، إن مصر ستحصل على 40 مليون جرعة من خلال التحالف الدولي للقاحات "جافي" تكفي لتطعيم 20 مليونا أو 20% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة.