عالمة أوبئة تحذر من تناول هذه الأدوية قبل أخذ لقاح كورونا

بدأت مصر، أمس الأحد، حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد، وستكون الطواقم الطبية أول المتلقين للقاح، وفي إطار ذلك، وفقا لموقع " medicalxpress"، يقدم مجموعة من النصائح عند تلقي لقاح كورونا.- احذر هذه العقاقير قبل تناول اللقاحوقالت إيما هودكروفت، عالمة الأوبئة بجامعة برن: " يجب عند تناول لقاح فيروس كورونا يجب أن تحذر بعض العقاقير، حيث اكتشف بحث جديد أن العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) قللت من الأجسام المضادة والاستجابات الالتهابية لعدوى SARS-CoV-2 في الفئران، نُشرت الدراسة هذا الأسبوع في مجلة Journal of Virology، وهي إحدى منشورات الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة.، حيث أن مضادات الالتهاب غير الستيرويدية هي أكثر الأدوية المضادة للالتهابات شيوعًا".- اتبع هذه النصائح قبل تلقي اللقاحهناك بعض الخطوات التي يمكن للجميع اتخاذها من شأنها أن تحدث فارقًا في فعالية اللقاح عند تلقيه.- التخلص من الإجهاد والاكتئاب.- النوم قبل وبعد تلقي اللقاح.- القيام بالنشاط البدني.- نظام غذائي صحي والاهتمام بصحة المناعة.- هل تساقط الشعر بعد التعافي من كورونا يشكل خطرًا؟تساقط الشعر لدى المرضى والذي سببه فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، هي ظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة وتحدث غالبا ما بعد مرور شهر ونصف الشهر أو شهرين من الإصابة بـ "كوفيد – 19" ولا تشكل خطورة على المرضى، إذ أنها مجرد رد فعل على فيروس كورونا، وبعد ذلكيعود كل شيء إلى طبيعته.و كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قد قالت الأسبوع الماضي، إن مصر ستحصل على 40 مليون جرعة من خلال التحالف الدولي للقاحات "جافي" تكفي لتطعيم 20 مليونا أو 20% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة.