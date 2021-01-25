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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالمة أوبئة تحذر من تناول هذه الأدوية قبل أخذ لقاح كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:08 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
هويدا سعيد
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بدأت مصر، أمس الأحد، حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد، وستكون الطواقم الطبية أول المتلقين للقاح، وفي إطار ذلك، وفقا لموقع " medicalxpress"، يقدم مجموعة من النصائح عند تلقي لقاح كورونا.

- احذر هذه العقاقير قبل تناول اللقاح

وقالت إيما هودكروفت، عالمة الأوبئة بجامعة برن: " يجب عند تناول لقاح فيروس كورونا يجب أن تحذر بعض العقاقير، حيث اكتشف بحث جديد أن العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) قللت من الأجسام المضادة والاستجابات الالتهابية لعدوى SARS-CoV-2 في الفئران، نُشرت الدراسة هذا الأسبوع في مجلة Journal of Virology، وهي إحدى منشورات الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة.، حيث أن مضادات الالتهاب غير الستيرويدية هي أكثر الأدوية المضادة للالتهابات شيوعًا".

- اتبع هذه النصائح قبل تلقي اللقاح

هناك بعض الخطوات التي يمكن للجميع اتخاذها من شأنها أن تحدث فارقًا في فعالية اللقاح عند تلقيه.

- التخلص من الإجهاد والاكتئاب.

- النوم قبل وبعد تلقي اللقاح.

- القيام بالنشاط البدني.

- نظام غذائي صحي والاهتمام بصحة المناعة.


- هل تساقط الشعر بعد التعافي من كورونا يشكل خطرًا؟

تساقط الشعر لدى المرضى والذي سببه فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، هي ظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة وتحدث غالبا ما بعد مرور شهر ونصف الشهر أو شهرين من الإصابة بـ "كوفيد – 19" ولا تشكل خطورة على المرضى، إذ أنها مجرد رد فعل على فيروس كورونا، وبعد ذلكيعود كل شيء إلى طبيعته.


و كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قد قالت الأسبوع الماضي، إن مصر ستحصل على 40 مليون جرعة من خلال التحالف الدولي للقاحات "جافي" تكفي لتطعيم 20 مليونا أو 20% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة.

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