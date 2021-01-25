سلطان عمان يعيد تنظيم مجلسي الدفاع والأمن الوطني

أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، اليوم الإثنين، 3 مراسيم سلطانية تضمنت إعادة تنظيم مجلس الدفاع، وإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني، وإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية منذ قليل.يأتي هذا فيما أعلنت عُمان، الأحد، توطين عدد من المهن في بعض القطاعات، لتصبح لمواطني السلطنة بشكل حصري.وقالت وزارة العمل العُمانية على "تويتر"، إنه سيتم "توطين عدد من المهن في منشآت القطاع الخاص، بعدم تجديد تراخيص مزاولة العمل للعاملين حاليا بعد انتهائها".