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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تايلاند تعتزم إصدار سندات بـ2 مليار دولار خلال فبراير

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:48 ص
دولار
دولار
وكالات
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أعلن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية التايلاندية اليوم الاثنين، اعتزام الوزارة بيع سندات لمستثمرين أفراد بقيمة 60 مليار بات تايلاندي (ملياري دولار) خلال فبراير المقبل، حيث سيتم استخدام حصيلة الطرح في تمويل أحدث برامج المساعدات النقدية للحكومة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باتريشيا مونجكونفانيت المدير العام لمكتب إدارة الدين القول للصحفيين في بانكوك اليوم: إن الحكومة تتوقع بيع كامل كمية السندات المطروحة بسبب انخفاض معدل المخاطرة والعائد الجيد عليها.

في الوقت نفسه، تقترض الحكومة التايلاندية خلال الشهرين الحالي والمقبل دفعات بقيمة 200 مليون دولار من القرض البالغة قيمته 5ر1 مليار دولار من بنك التنمية الآسيوية، لتمويل المساعدات النقدية الحكومية للمتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووافقت الحكومة بالفعل على اقتراض بقيمة 6ر711 مليار باهت، في إطار برنامج اقتراض بقيمة تريليون باهت تم إقراره في العام الماضي للتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع ارتفاع معدل الدين العام لتايلاند إلى 56% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2021، مع اكتمال برنامج اقتراض تريليون بات.

ويبلغ معدل الدين العام لتايلاند حاليا نحو 50% من إجمالي الناتج المحلي.

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