«كاثمريني»: تصادم دبلوماسي واقتصادي وشيك بين واشنطن وأنقرة

قالت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، إن لولايات المتحدة وتركيا في طريقهما إلى تصادم دبلوماسي واقتصادي، وأن الرئيس التركي رجب طيب أروغان لايجب على الإطلاق أن يقلل من شأن الرئيس الأمريكي الجديد وإدارته.وتابعت الصحيفة، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان عل علاقة وثيقة بواحد من أشهر الرؤساء ديكتاتورية في العالم وهو أردوغان، لسوء الحظ، أما بالنسبة لجو بايدن، هذا يعني أنه سيواجه أزمات تركية تتفاقم وتنتشر على مدار أربع سنوات.ووفقا للصحيفة، فإن الاختبار الذي من المرجح أن يواجهه بايدن في وقت مبكر من ولايته هو التحدي المتزايد الذي تشكله تركيا للقانون الدولي والأمن والاستقرار في شرق البحر المتوسط، كما أن تساهل ترامب شجع أردوغان على رؤية خصومه على أنهم ضعفاء، ويخوضون مواقف أكثر تطرفًا، ويزيد من العدوان في جميع أنحاء البلاد.قبل أربع سنوات، احتلت تركيا شمال قبرص فقط وهدد أردوغان ومساعدوه جهود الحكومة القبرصية للاستفادة من احتياطيات الغاز البحرية، لكنها لم تفعل شيئًا في الواقع، الآن تضايق السفن البحرية التركية بانتظام الشحن القبرصي والدولي في المياه القبرصية، وتنتهك سفن الاستكشاف الزلزالية التركية المياه القبرصية واليونانية.كما تطالب تركيا الآن بمياه جزيرة كريت وقامت القوات المدعومة من تركيا والقوات التركية بغزو منطقة عفرين السورية وتطهيرها عرقيًا، وضمت فعليًا بلدات أخرى في شمال سوريا، وفي العراق، قصفت الطائرات الحربية التركية قرويين إيزيديين في منطقة سنجار.وأرسلت تركيا مرتزقة سوريين، بمن فيهم بعض المرتبطين بالقاعدة وداعش إلى ليبيا وأذربيجان، واستخدمت قواتها الخاصة لمحاربة الأرمن في ناغورنو كاراباخ، كما يشكك أردوغان علانية في شرعية معاهدة لوزان.مع تعثر الاقتصاد التركي، من المرجح أن يزيد أردوغان من جدالاته وعدوانيته لإلهاء الأتراك عن الكارثة التي تسبب بها خلال فترة رئاسته.وتابعت الصحيفة: "يعتقد أردوغان أن الكونجرس والقضاء الأمريكي لا يهم، حيث اعتمد على ترامب في عرقلة العقوبات أو إبرام الصفقات، ولكن لن يتسامح فريق بايدن مع مثل هذه الإجراءات، وستواجه تركيا أو المؤسسات التركية عقوبات بسبب تعاملات أردوغان مع روسيا والمخالفات المالية للبنوك التركية".