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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اختيار «المتيني» لعضوية «الإعجاز الرباني في الكون» التابعة للأوقاف

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:40 ص
المتيني
المتيني
إسراء جمال
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اختارت وزارة الأوقاف الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، لعضوية لجنة الإعجاز الرباني في الكون، بالإضافة إلى تسعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس.

والتسعة من أعضاء هم: أ.د. زهية كامل مصطفى فهمي أستاذ علم الحشرات-بكلية العلوم وأ.د.حافظ شمس الدين عبد الوهاب أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم وأ.د.كريمة عبدالخالق حامد أستاذ علم النبات بكلية العلوم وأ.د.عادل محمد محمود البسيوني أستاذ علم الحشرات بكلية الزراعة وأ.د.عبدالعزيز سعد شتا أستاذ علم الأراضي والمياه بكلية الزراعة وأ.د.محمد فتحي عثمان أستاذ علم الأسماك بكلية الزراعة وأ.د. شوقي محمود سليم أستاذ علم الكائنات الدقيقة بكلية الزراعة وأ.د. دسوقي أحمد محمد عبدالحليم أستاذ الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بمعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة عين شمس.

كما ضمت اللجنة نخبة من الأساتذة من المؤسسات العلمية والبحثية والجامعات المصرية وهم: أ.د.محمود محمد عبد اللطيف صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي- التكنولوجيا النباتية والحيوانية، وأ.د. حسين عبد الظاهر أبو الغيط عميد كلية الطب (بنين) جامعة الأزهر وأ.د. حسام الدين أحمد حسنين موافي أستاذ الأمراض الباطنة- كلية الطب- جامعة القاهرة وأ.د.محمد شريف الهواري أستاذ الأمراض الباطنة- كلية الطب- جامعة القاهرة ود. مها محمد فريد عقل عميدة كلية طب بنات الأزهر – (سابقًا).

يأتي تشكيل هذه اللجنة إيمانًا من وزارة الأوقاف بتكامل العلوم في بناء الشخصية، وحرصًا منها على نشر الثقافة العلمية، ولا سيما ما يتصل منها ببيان مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) في الكون وفي جسم الإنسان، ويناط بهذه اللجنة عقد الدورات المتخصصة للأئمة والواعظات في مجال الإعجاز الرباني في الكون، عقد الندوات العلمية والثقافية العامة، سواء عبر وسائل الإعلام، أم بالجامعات، ومراكز الشباب، ومراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، وغيرها من الجهات المعنية بالثقافة وبناء الوعي، إصدار الكتيبات والمطويات التثقيفية، بما يبرز مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) في الكون، الإعداد لبرنامج تلفزيوني يجمع ميزات البرامج المعروفة في هذا المجال.

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