لأول مرة منذ 4 سنوات.. مفاوضات تركية يونانية لبحث أزمة المتوسط اليوم

تبدأ اليوم الاثنين، أول محادثات يونانية تركية بضغوط من الاتحاد الأوروبي، بعد توقف عن المفاوضات دام أربع سنوات، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.ومن غير المتوقع أن يحرز اجتماع اسطنبول تقدما كبيرا بعد اصطدام الزورقين الحربيين الجارين لحلف شمال الأطلسي في أغسطس حيث يهدد نزاعهما حول الطاقة والحدود بالخروج عن السيطرة.وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: إن أثينا تدخل ما يسمى بالمحادثات الاستكشافية "بتفاؤل وأمل" - وهو تعليق ردده وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.وأجرت أثينا وأنقرة 60 جولة من المحادثات بين عامي 2002 و2016، والتي قطعتاها دون إحراز تقدم في النزاع الذي ظل قائما طوال معظم القرن الماضي.فيما اندلعت الأعمال العدائية من جديد العام الماضي عندما أرسلت أنقرة سفينة أبحاث برفقة أسطول بحري إلى المياه بالقرب من الشاطئ التركي الذي.وقالت تركيا إنها تشعر بالغضب من أن اليونان تستخدم شبكتها الشاسعة من الجزر للمطالبة بمساحات شاسعة من بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط - بحسب قولها -.يستشهد الجانبان بمجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي مضى عليها عقود لدعم مطالبهما المتضاربة.أنشأ حلف شمال الأطلسي خطًا ساخنًا لدرء صراع عسكري، بينما قادت ألمانيا الجهود لحل النزاع من خلال المفاوضات.وتريد اليونان حصر المناقشات بين نائبي وزير خارجية البلدين في حدود الجرف القاري وحجم المناطق الاقتصادية الخالصة.لكن أنقرة تتهم أثينا أيضًا بنشر قوات بشكل غير قانوني في بعض جزرها وتريد مناقشة المناطق الجوية - وهو نزاع منفصل أدى إلى مقتل طيار يوناني عندما اصطدمت طائرته بطائرة تركية في عام 2006.وقال جاويش أوغلو الأسبوع الماضي، "ليس من الصواب اختيار (موضوع) واحد والقول،" نحن نجري محادثات استكشافية حول هذا".