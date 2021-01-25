ارتفاع إصابات كورونا في كينيا لـ 99898
الإثنين 25/يناير/2021 - 08:21 ص
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أعلنت وزارة الصحة الكينية عن تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي المصابين إلى 99 ألفا و898 حالة.
وأوضحت الوزارة - فى بيان - أن 70 مريضًا تعافوا من كورونا ليصل إجمالي المتعافين إلى 82 ألفًا و936 شخصًا، في حين لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليستقر عدد حالات الوفاة عند 1740 حالة.
وأوضحت الوزارة - فى بيان - أن 70 مريضًا تعافوا من كورونا ليصل إجمالي المتعافين إلى 82 ألفًا و936 شخصًا، في حين لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليستقر عدد حالات الوفاة عند 1740 حالة.