ارتفاع إصابات كورونا في كينيا لـ 99898

أعلنت وزارة الصحة الكينية عن تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي المصابين إلى 99 ألفا و898 حالة.وأوضحت الوزارة - فى بيان - أن 70 مريضًا تعافوا من كورونا ليصل إجمالي المتعافين إلى 82 ألفًا و936 شخصًا، في حين لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليستقر عدد حالات الوفاة عند 1740 حالة.