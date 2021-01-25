أسقف طهطا يترأس صلاة القداس الإلهي

ترأس الأنبا إشعياء أسقف طهطا للأقباط الأرثوذكس؛ اليوم الاثنين، صلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيدين كرياكوس ويوليطة امه.واتخذت الكنيسة القبطية خلال صلاة القداس الإلهي كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد، وترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة.وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوية، واقتصر قداس عيد الغطاس البابا على الكهنة والمرتلين فقط.