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رئيس التحرير التنفيذي
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10 نصائح للسيطرة على الشهية المفرطة للطعام في الشتاء

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:36 ص
الشهية المفرطة
الشهية المفرطة
هويدا سعيد
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يعتبر فصل الشتاء من الفصول التي يكون لدى الأشخاص شراهة في تناول الطعام بها؛ بهدف تزويد الجسم بالطاقة والدفء، ممّا يتسبب في الوزن عن الحد المطلوب.

ويُقدم اختصاصي التغذية أحمد حسن، مجموعة من النصائح للسيطرة على الشهية خلال فصل أيام الشتاء، وهى أنه:

- يجب التحفيز دائما، حيث إن الدعم النفسي هو أهم عوامل النجاح.

- لا تترك نفسك حتى تشعر بالجوع، لأن الجوع يؤدي إلى تناول كميات كبيرة من الطعام.

- حاول الابتعاد عن الدهون المشبعة والسكريات المضافة.

- التعرض لأشعة الشمس بشكل منتظم يكسب الجسم الشعور بالدفء، ما يساعد في تقليل الرغبة من تناول الطعام.

- احصل على قسط كاف من النوم في الليل.

- حافظ على ممارسة الرياضة لرفع هرمون السيروتونين الذي يُساهم في تنظيم الشهية.

-ر اشرب كوب من الماء قبل تناول وجبتك لتشعر بالامتلاء.

- تناول البروتينات مثل؛ اللحوم، ومنتجات الألبان، والدواجن، والسمك، في كل وجبة.

- تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والفواكه مثل البرتقال والكيوي والخضروات.

- تناول طعامك ببطئ، حيث إن تناول السرعة تجعلك عرضة لتناول كميات كبيرة.

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