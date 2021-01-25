بعد بدء التطعيم.. 6 فئات لن يتلقوا لقاح كورونا

- الأطفال التي يقل أعمارهم عن 16 عامًا

- الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية

- الأشخاص الذين تلقوا لقاحا من قبل

- الحوامل

- المرضعات

- الأشخاص المصابون بالحساسية

بدأت مصر، أمس الأحد، حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد، وستكون الطواقم الطبية أول المتلقين للقاح.وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الأسبوع الماضي، إن مصر ستحصل على 40 مليون جرعة من خلال التحالف الدولي للقاحات "جافي" تكفي لتطعيم 20 مليونا أو 20% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة.أثبتت الأبحاث أن لقاح فايزر تم طرحه للأشخاص البالغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق، وأنه غير مصرح به للاستخدام في أي شخص يقل عمره عن 16 عامًا.لا يمكن للأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أن يتلقوا لقاح فيروس كورونا، وذلك لعدم وجود بينات ودلالات كافية لنتيجة اللقاح بعد ذلك على المصابين.يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية، بعدم حصول الناس على أي لقاحات أخرى في خلال أسبوعين قبل أو بعد الحصول على لقاح كورونا.استبعدت أغلب الأبحاث والأدلة تناول الحوامل للقاح فيروس كورونا، وذلك لعدم اختبارة بشكل كافي بعد، وما يمكن أن يسببة للأم والطفل من نتائح غير جيدة.حتى الآن، لم يتم دراسة سلامة اللقاح لدى المرضعات، لذلك لا توجد بيانات يمكن الاسترشاد بها فيما إذا كان ينبغي تطعيمهم.أثارت التقارير التي تفيد بأن اثنين من الممرضات في بريطانيا أصابتا الحساسية المفرطة بعد تلقيحهما بلقاح فايزر، ما أثار القلق بشأن ما إذا كان ينبغي تطعيم الأشخاص المصابين بالحساسية.