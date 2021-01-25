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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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بعد بدء التطعيم.. 6 فئات لن يتلقوا لقاح كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:33 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
هويدا سعيد
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بدأت مصر، أمس الأحد، حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد، وستكون الطواقم الطبية أول المتلقين للقاح.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الأسبوع الماضي، إن مصر ستحصل على 40 مليون جرعة من خلال التحالف الدولي للقاحات "جافي" تكفي لتطعيم 20 مليونا أو 20% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة.

وأفاد موقع "medicalnewstoday" بأن أبرز الفئات الذين لا يمكنهم تلقي لقاح كورونا هم:

- الأطفال التي يقل أعمارهم عن 16 عامًا

أثبتت الأبحاث أن لقاح فايزر تم طرحه للأشخاص البالغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق، وأنه غير مصرح به للاستخدام في أي شخص يقل عمره عن 16 عامًا.

- الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية

لا يمكن للأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أن يتلقوا لقاح فيروس كورونا، وذلك لعدم وجود بينات ودلالات كافية لنتيجة اللقاح بعد ذلك على المصابين.

- الأشخاص الذين تلقوا لقاحا من قبل

يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية، بعدم حصول الناس على أي لقاحات أخرى في خلال أسبوعين قبل أو بعد الحصول على لقاح كورونا.

- الحوامل

استبعدت أغلب الأبحاث والأدلة تناول الحوامل للقاح فيروس كورونا، وذلك لعدم اختبارة بشكل كافي بعد، وما يمكن أن يسببة للأم والطفل من نتائح غير جيدة.

- المرضعات

حتى الآن، لم يتم دراسة سلامة اللقاح لدى المرضعات، لذلك لا توجد بيانات يمكن الاسترشاد بها فيما إذا كان ينبغي تطعيمهم.

- الأشخاص المصابون بالحساسية

أثارت التقارير التي تفيد بأن اثنين من الممرضات في بريطانيا أصابتا الحساسية المفرطة بعد تلقيحهما بلقاح فايزر، ما أثار القلق بشأن ما إذا كان ينبغي تطعيم الأشخاص المصابين بالحساسية.

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