تأسيس حزب جديد.. ترامب يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

كشف ريتشارد غرينيل، رئيس مخابرات ترامب السابق لقناة "نيوزماكس" التلفزيونية، إن الرئيس الأمريكي السابق يُريد الترشح مرة أخرى في عام 2024، ولكنه لم يحدد هل سيترشح عن الحزب الجمهوري أو كمرشح منفصل عن الحزب الوطني والذي ينوي تأسيسه، وفقا لما أوردته مجلة «نيوزويك» الأميركية.وتابع «غرينيل»: «نأمل في أن يقوم ترامب بحملته الانتخابية في عام 2024 كعضو في الحزب الجمهوري نظرًا لأنه حاليًا الرئيس».وأضاف أن «ترامب يعتقد أنه السياسي الأكثر شعبية في الحزب الجمهوري بأكمله»، متابعًا: «أعتقد أن الحزب الجمهوري هو أفضل مكان، ولا يزال دونالد ترمب هو رئيس الحزب الجمهوري، دعونا لا نُخطئ في ذلك، وأمامنا طريقا طويلا لنقطعه قبل عام 2024».وأشار إلى أنه يعتقد أن «هناك انقسامًا في الحزب الجمهوري».