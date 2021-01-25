على جمعة ينعي عبلة الكحلاوي: نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته

نعى الدكتور على جمعة شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، ورئيس اللجنة الدينية بالبرلمان المصري الدكتورة عبلة الكحلاوي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.وقال "جمعة" عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، ننعي ببالغ الحزن الأستاذة الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذة الفقه المقارن بكلية الدراسات العربية والإسلامية للبنات بجامعة الأزهر، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخلها فسيح جناته بإذنه تعالى، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.