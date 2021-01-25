مؤسسة البيت المحمدي تنعى عبلة الكحلاوي

نعت الأمانة العامة بالبيت المحمدي لدراسات التصوف، الدكتورة عبلة الكحلاوي التي وافتها المنية أمس الأحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وأصدرت المؤسسة بيانا على لسان رئيسها الدكتور محمد مهنا، قالت فيه: "ينعى البيت المحمدي إلى الأمة الإسلامية الأستاذة الدكتورة عبلة الكحلاوي،أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر".وتابع البيان: "جمع الله لها بين العلم والعمل، فقد أسست واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية في مصر، والتي تقوم بالكثير من أعمال البر والخير، سائلين الله سبحانه وتعالى لها الرحمة والمغفرة، وأن يكرمها بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يلهم أهلها وطلابها ومحبيها الصبر والسلوان".