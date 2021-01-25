باكستان تسجل 2363 إصابة جديدة و24 وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 2363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 534 ألفا و41 شخصا.وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الاثنين- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 24 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 11 ألفا و318 وفاة.وأضاف أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تماثل 2414 شخصا للشفاء.