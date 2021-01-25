صحيفة: شركة تاتا تجرى محادثات مع موديرنا لطرح لقاح لكوفيد-19 فى الهند

ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز اليوم الاثنين أن شركة تاتا ميدكال أند دياجنوستيكس بدأت مباحثات مبدئية مع شركة موديرنا لإقامة شراكة لطرح لقاحها لكوفيد-19 في الهند.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" أضاف التقرير نقلا عن مسؤولين مطلعين على الأمر أن تاتا يمكن أن تتعاون مع مجلس البحوث العلمية والصناعية بالهند لإجراء تجارب سريرية للقاح موديرنا في الهند.وأعطت الحكومة الهندية هذا الشهر الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح لكوفيد-19 طورته شركة بهارات للتكنولوجيا الحيوية والمجلس الهندي للأبحاث الطبية الذي تديره الدولة ولقاح آخر مرخص من جامعة أكسفورد وشركة أسترازينكا يقوم بتصنيعه معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح.ولم ترد موديرنا على طلب من رويترز للتعليق بعد ساعات العمل في حين لم ترد شركة تاتا بعد.