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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

علماء فى فنزويلا: عدم ظهور أى آثار جانبية لدى المطعمين بلقاح سبوتنيك V

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:50 ص
لقاح سبوتنيك V
لقاح سبوتنيك V
وكالات
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أثبتت الأبحاث والتجارب التي قام بها علماء في مجال المناعة في فنزويلا، على اللقاح الروسي "سبوتنيك V" عدم ظهور آثار جانبية خطيرة لدى المتطوعين الذين تناولوا جرعة أو جرعتين من الدواء.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال العالم في مجال المناعة، ألكسيس إيبوليتو جارسيا، الذي يشرف على الأبحاث حول لقاح "سبوتنيك V" في فنزويلا، إنه لم تُسجل أي آثار جانبية خطيرة لدى المتطوعين الذين تم تطعيهم.

وأوضح جارسيا في كلمة نُشرت على صفحة الرئيس نيكولاس مادورو، على موقع "يوتيوب"، أن هناك تقارير عن آثار جانبية خفيفة مثل الصداع وألم في موقع الحقن، ولم يتم تسجيل آثار جانبية خطيرة أو حالات وفاة بين المتطوعين، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق أيضا على بقية التجارب والأبحات التي تم إجراؤها في بلدان أخرى، مثل روسيا والأرجنتين.

ووفقا لعالم المناعة، تم اختيار 300 شخص للمشاركة في تجربة اللقاح الروسي في فنزويلا، وقد تلقى بالفعل أكثر من 200 منهم الجرعة الأولى وتلقى 40 جرعتين.

ووقعت فنزويلا عقدا مع روسيا لشراء "سبوتنيك V"، ومن المنتظر أن تحصل فنزويلا على الدفعة الأولى المكونة من 10 ملايين جرعة في المستقبل القريب للبدء الفوري في عمليات التطعيم الجماعي.

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