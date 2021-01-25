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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سياسى ألمانى: أوروبا قد تجد نفسها وحيدة دون روسيا

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:47 ص
سياسى ألمانى
سياسى ألمانى
وكالات
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أكد السياسي الألماني، رئيس الوزراء السابق لولاية براندنبورج، ماتياس بلاتزيك، ضرورة استئناف التعاون والعلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين موسكو وبروكسل.

ودعا السياسي الألماني في مقابلة مع شبكة "RND" الإعلامية، إلى بدء العمل على هيكل أمني مشترك مع روسيا يكون أساسه المساواة بين الطرفين.

وقال رئيس الوزراء السابق: "إذا لم يحدث هذا، فيمكن لأوروبا أن تدفع البلد (روسيا) نحو مزيد من التقارب مع الصين، مضيفا أنه "إذا تم انتخاب الرئيس الخطأ في الولايات المتحدة مرة أخرى، ويمكن أن يحدث هذا، فقد نجد أنفسنا، نحن الأوروبيين، فجأة وحدنا في هذا العالم".

وأوضح أن دول الاتحاد الأوروبي لن تتمكن من حل القضايا المعقدة، التي تواجهها دون مشاركة روسيا، مشيرا إلى أن القضايا الحالية تشمل التغير المناخي، ومكافحة الإرهاب، ومشكلة اللاجئين، والأمن في الشرق الأوسط، ونزع السلاح.

وأكد السياسي الألماني أن الوقت قد حان لإعادة التفكير في سياسة العقوبات تجاه موسكو، مضيفا أن القيود أضرت بالجانبين، وأدت أيضا إلى تدهور العلاقات السياسية وزيادة خطر التصعيد العسكري.

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