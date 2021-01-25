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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انطلاق قمة دولية بشأن المناخ اليوم

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:20 ص
ميركل وجونسون وماكرون
ميركل وجونسون وماكرون
وكالات
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تنطلق، اليوم الاثنين، قمة دولية افتراضية بشأن المناخ بمشاركة عدد من قادة العالم ومن بين الضيوف المتوقعين جون كيري، الذي سيظهر لأول مرة كمبعوث مناخي للإدارة الأمريكية الجديدة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" القادة الأخرون الذين من المتوقع مشاركتهم في القمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ونائب رئيس الوزراء الصيني هان تشنج.

وتنعقد قمة التكيف مع المناخ بناء على دعوة من الحكومة الهولندية ولكنها ستعقد عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويناقش القادة خلال القمة التي تستمر 24 ساعة الإجراءات العملية للدول للاستعداد الحماية من الجفاف وموجات الحر وارتفاع منسوب مياه البحر والفيضانات.

وقالت الحكومة الهولندية إنه سيتم خلال القمة تبني خطة عمل مع حلول مناخية عملية.

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