الأميرة.. رواد فيسبوك ينعون رحيل عبلة الكحلاوى

طلتها كانت تبعث نورًا في حياة ألوف وملايين من الأسر والبيوت، الذين وجدوا في كلامها ونصائحها ما يملأ القلوب سكينة ونورًا، خبر رحيلها كان بمثابة الصدمة التي سيطرت على رواد السوشيال ميديا، منهم من كتب رثاء لها، إلا أن عمرو فاقوسي، رسام الكاريكاتير عبر عن حزنه برسم صورة الدكتورة عبلة الكحلاوي بشكل ملائكي كما كانت.وقالت حنان لطفي من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الست الأميرة الأم المسلمة كما يجب أن تكون المحترمة عبلة الكحلاوي في ذمة الله اللهم اجعل الليلة خير لياليها اللهم أرزقها صحبة الأنبياء والشهداء والصديقين في الجنة يارب، الطيبين الخيرين راح منهم واحد".وقال الدكتور جمال شعبان: "عبلة الكحلاوي من شهيدات كورونا إن لله وإنا إليه راجعون وداعا سيدة الباقيات الصالحات".وكتب أشرف العمدة، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "البقاء لله الدكتورة عبلة الكحلاوي في ذمة الله ان لله وانا اليه راجعون".وكتب مينا يوسف عبر صفحته الشخصية: "البقاء لله في وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة".جدير بالذكر أن صلاة الجنازة على الداعية عبلة الكحلاوي ستقام بعد صلاة الظهر بمسجدها بالهضبة الوسطى بالمقطم أمام مجمع الباقيات الصالحات.