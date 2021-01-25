الرئيس المكسيكى يعلن إصابته بكورونا

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور البالغ السابعة والستين، أنّ نتيجة الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ أعراضه خفيفة وأنّه سيبقى متفائلًا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال لوبيز أوبرادور: "يؤسفني أن أبلغكم بأنّني مصاب بكوفيد-19. الأعراض خفيفة، لكنني أتلقى علاجا طبيا".