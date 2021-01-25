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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار فى إنديانابوليس بأمريكا

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:02 ص
طلاق نار فى إنديانابوليس
طلاق نار فى إنديانابوليس
وكالات
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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بمقتل 5 أشخاص، من بينهم امرأة حامل، بإطلاق نار في مدينة إنديانابوليس الأمريكية.

وقال قائد شرطة المدينة إن الحادثة تمثل "مستوى جديدا من الشر"، فيما لم يتم اعتقال أي مشتبه به.

واكتشف رجال الشرطة ضحايا الجريمة بعد أن تم استدعاؤهم للتحقيق في تقارير عن إصابة شخص بإطلاق نار في شمال شرق المدينة.

وذكرت صحيفة "إندي ستار" أن سلطات إنفاذ القانون تحقق فيما إذا كان مطلقو النار حصلوا على الأسلحة بشكل غير قانوني.

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