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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية.. العثور على جثة شابة مدفونة فى منطقة صحراوية بالرياض

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:54 ص
أجهزة الأمن السعودية
أجهزة الأمن السعودية
وكالات
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ألقت أجهزة الأمن السعودية، الأحد، القبض على مواطنين للاشتباه بتورطهما في قضية قتل شابة في العشرينات من عمرها، عثر على جثتها مدفونة بمنطقة صحراوية بالرياض.

و قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة الخرج، تلقت بلاغًا من مواطنة عن تغيب ابنتها (26 عامًا)، حسبما أفادت وكالة أنباء «واس».

وأضاف أن التحقيقات الأولية أسفرت عن العثور على جثتها مدفونة بمنطقة صحراوية تبعد عن المحافظة بـ10 كيلومترات.

وحسب المتحدث، تم القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفاء الفتاة ووفاتها، ويجري استكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهما تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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