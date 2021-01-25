رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الهولندية تعتقل أكثر من 250 شخصًا خلال أعمال شغب رفضًا للحظر

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:33 ص
الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية
وكالات
طباعة
أعلنت الشرطة الهولندية اعتقال أكثر من 250 شخصا في عدة مدن شهدت اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على فرض حظر التجول وسط أعمال تخريب ونهب.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اندلعت الاضطرابات في اليوم الثاني من فرض قيود جديدة أكثر صرامة للتصدي لفيروس كورونا شملت حظر تجول خلال الليل مما أدى إلى وقوع مظاهرات.

وأفادت وسائل إعلام هولندية بنشر وحدات من شرطة مكافحة الشغب في 10 مدن وبلدات على الأقل بعد سريان حظر التجول في الساعة 21:00.

وأضافت أنه تم إشعال النار في سيارات كما تعرضت الشرطة للرشق بالحجارة ودمرت ممتلكات عامة.

وقال شهود إن الشرطة استخدمت خراطيم المياه والكلاب والخيالة لتفريق احتجاج في وسط أمستردام بعد ظهر الأحد.

وذكرت الشرطة أنه تم اعتقال نحو 200 شخص في المدينة بعضهم قام بإلقاء الحجارة والألعاب النارية.

وأظهرت مشاهد على التلفزيون الهولندي مجموعات من الشبان ينهبون المتاجر ويرمون الدراجات ويشعلون حرائق في مدينة ايندهوفن بجنوب البلاد، وأعلنت السلطات المحلية عن اعتقال 55 شخصا على الأقل خلال الاضطرابات.

وقالت الشرطة العسكرية، إنها تدعم الشرطة المحلية في مدينتين على الأقل في الجنوب.

وصرح وزير العدل والأمن الهولندي، فرد جرابرهاوس: "تعامل رؤساء البلديات والشرطة الصارم مع مثيري الشغب كان محقا".

وأضاف: "الاضطرابات لا علاقة لها بالتظاهر ضد السياسة الخاصة بفيروس كورونا، بل هذا سلوك إجرامي، حيث يستهدف بعض الأشخاص عمدا الشرطة والصحفيين وعمال الإغاثة".

وبدأ حظر التجول في هولندا مساء السبت، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات على الإجراءات في شوارع كل من أورك وشتاين للاحتجاج على الإجراء.

موضوعات متعلقة

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

«التعليم» تعلن خطة توزيع «التابلت» بدءًا من الرابع الابتدائي

وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

الصور

image description

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

الجيش السوداني يقصف إثيوبيا ردًا على هجوم مماثل

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

صلاح يكرر إنجاز أسطورة ليفربول ويتصدر قائمة أفضل هدافى الموسم بإنجلترا

سواريز يتقاسم صدارة هدافى الليجا مع النصير

كسر رقم قياسى لدفع الجلة ظل صامدا 32 عاما

فرنسا تتصدر المجموعة الثالثة بالدور الرئيسى بمونديال اليد بالفوز على البرتغال 32ـ23

أيام زمان

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

«مطالعة الكتب التي تتحدث عن السحر والأرواح».. اعترافات رشدي أباظة عن الوحدة

«ثلاثة أرباع عمري من حق بليغ حمدي».. اعترافات محمد رشدي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

سيد الوكيل يكشف تفاصيل إطلاق موقع ذاكرة القصة المصرية

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «هاملت الجرافيك المصري» بجزويت القاهرة