الشرطة الهولندية تعتقل أكثر من 250 شخصًا خلال أعمال شغب رفضًا للحظر

أعلنت الشرطة الهولندية اعتقال أكثر من 250 شخصا في عدة مدن شهدت اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على فرض حظر التجول وسط أعمال تخريب ونهب.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اندلعت الاضطرابات في اليوم الثاني من فرض قيود جديدة أكثر صرامة للتصدي لفيروس كورونا شملت حظر تجول خلال الليل مما أدى إلى وقوع مظاهرات.وأفادت وسائل إعلام هولندية بنشر وحدات من شرطة مكافحة الشغب في 10 مدن وبلدات على الأقل بعد سريان حظر التجول في الساعة 21:00.وأضافت أنه تم إشعال النار في سيارات كما تعرضت الشرطة للرشق بالحجارة ودمرت ممتلكات عامة.وقال شهود إن الشرطة استخدمت خراطيم المياه والكلاب والخيالة لتفريق احتجاج في وسط أمستردام بعد ظهر الأحد.وذكرت الشرطة أنه تم اعتقال نحو 200 شخص في المدينة بعضهم قام بإلقاء الحجارة والألعاب النارية.وأظهرت مشاهد على التلفزيون الهولندي مجموعات من الشبان ينهبون المتاجر ويرمون الدراجات ويشعلون حرائق في مدينة ايندهوفن بجنوب البلاد، وأعلنت السلطات المحلية عن اعتقال 55 شخصا على الأقل خلال الاضطرابات.وقالت الشرطة العسكرية، إنها تدعم الشرطة المحلية في مدينتين على الأقل في الجنوب.وصرح وزير العدل والأمن الهولندي، فرد جرابرهاوس: "تعامل رؤساء البلديات والشرطة الصارم مع مثيري الشغب كان محقا".وأضاف: "الاضطرابات لا علاقة لها بالتظاهر ضد السياسة الخاصة بفيروس كورونا، بل هذا سلوك إجرامي، حيث يستهدف بعض الأشخاص عمدا الشرطة والصحفيين وعمال الإغاثة".وبدأ حظر التجول في هولندا مساء السبت، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات على الإجراءات في شوارع كل من أورك وشتاين للاحتجاج على الإجراء.