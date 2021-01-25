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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«سبيس إكس» تطلق عددا قياسيا من الأقمار الصناعية فى مهمة واحدة

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:39 ص
الأقمار الصناعية
الأقمار الصناعية
وكالات
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أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية التابعة لرائد الأعمال إيلون موسك عن إطلاق صاروخ يحمل 143 قمرا صناعيا إلى الفضاء، وهو رقم قياسي جديد للأقمار التي يتم إطلاقها خلال مهمة واحدة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الشركة: "انطلق الصاروخ فالكون 9 في العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، من المجمع رقم 40 بمحطة كيب كنافيرال في فلوريدا".

وأضافت: "الصاروخ انطلق جنوبا على امتداد الساحل الشرقي لفلوريدا في طريقه إلى الفضاء".

وأشارت الشركة إلى أن الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام نقل 133 قمرا صناعيا تجاريا وحكوميا، وعشرة أقمار ستارلينك صناعية إلى الفضاء ضمن برنامج "سمول سات رايد شير" الذي يوفر رحلات موثوقة وبأسعار معقولة إلى المدار لمشغلي الأقمار الصناعية الصغيرة.

وأجلت الشركة الإطلاق يوما واحدا بسبب الطقس غير المناسب.

وكتب موسك في 22 يناير الحالي في تغريدة عبر "تويتر": "سيتم إطلاق العديد من الأقمار الصناعية الصغيرة لمجموعة واسعة من العملاء غدا..متحمس لتقديم وصول (للأقمار) منخفض التكلفة إلى المدار للشركات الصغيرة!".

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