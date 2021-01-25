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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صندوق النقد: العراق يطلب مساعدة طارئة

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:54 ص
صندوق النقد
صندوق النقد
وكالات
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أعلن صندوق النقد الدولي، تلقيه طلب مساعدة طارئة من العراق، مشيرا إلى أن المحادثات جارية بين الطرفين في هذا الإطار.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال الصندوق في بيان له: "طلبت السلطات العراقية مساعدة طارئة بموجب أداة التمويل السريع بترتيب طويل الأمد، لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها".

وأضاف: "المناقشات جارية بشأن طلب السلطات للمساعدة الطارئة".

وكان وزير المالية العراقي علي علاوي صرح لوكالة "بلومبيرج" في وقت سابق، أن العراق يجري محادثات مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار.

وأشار إلى بلاده قد تطلب 4 مليارات دولار إضافية على شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية.

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